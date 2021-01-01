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رئيس الوزراء: القيادة الفلسطينية مصرة على اجراء الانتخابات.. لهذا الهدف

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: القيادة الفلسطينية مصرة على اجراء الانتخابات.. لهذا الهدف



رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الخارجية السويدي روبيرت ريدبرغ، وأطلعه على آخر المستجدات السياسية، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد العديد من القطاعات.

وشكر اشتية، رئيس الوزراء والحكومة والبرلمان والشعب السويدي على موقفها الثابت تجاه الحق الفلسطيني بإقامة الدولة وحق العودة، النابع من روح ايمان السويد بقيم العدالة والسلام وحماية القانون الدولي، إضافة الى دعم العديد من المشاريع التنموية في فلسطين.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على إصرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لعقد الانتخابات الفلسطينية، كبوابة لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية، مشددا على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس كسائر الأراضي الفلسطينية.

وطالب اشتية أوروبا بالضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام وتطبيق الاتفاقيات التي وقعت معها، واحترام القانون الدولي، للوصول الى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، مشيرا الى أهمية وضع أوروبا ثقلها الاقتصادي خلف ثقلها السياسي لجعل الاحتلال مكلفا.

وبحث رئيس الوزراء مع الضيف سبل دعم السويد لمشاريع وبرامج الحكومة لدعم وتمكين خريجي الجامعات، وعقد لجنة مشتركة بهدف تنسيق الدعم بما يتماشى مع الأولويات الحكومية وخطط التنمية القطاعية، وتعزيز المنتج الوطني بما يساهم في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الانتخابات الفلسطينية #الرئيس عباس

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