الاحتلال يسمح بإدخال الدفعة الأولى من المركبات المحتجزة إلى غزة

غزة / سما /

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء بإدخال 110 مركبات محتجزة إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمالا، وذلك لأول مرة منذ العدوان الأخير في مايو/ أيار.

وقال نقيب مستوردي المركبات إسماعيل النخالة، إن الاحتلال سمح اليوم بإدخال الدفعة الأولى من المركبات المستوردة من نوع "ملاكي" المحتجزة منذ عدة أشهر.

وأضاف النخالة أن مجموع ما تم إدخاله للقطاع اليوم يبلغ 110 مركبات، فيما لا تزال نحو 500 مركبة محتجزة وتنتظر إذنا إسرائيليا للدخول.

وتوقع إدخال المزيد من المركبات المحتجزة خلال الأيام المقبلة، "ما لم يحدث أي طارئ".

وأوضح النخالة أن هذه المركبات مدفوعة الجمارك ومسجلة لدى وزارة النقل، وتبلغ مجموع قيمتها أكثر من 30 مليون دولار.

وتحتجز "إسرائيل" مئات المركبات في موانئها وتمنع إدخالها للقطاع، بفعل إغلاقها للمعابر منذ عدوان شنته على غزة في مايو الماضي.