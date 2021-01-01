"المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يحتفل بتسليم مبنى نادي اتحاد دير البلح لتوسعة مشفى شهداء الأقصى

غزة / سما /

احتفل المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتسليم مبنى نادي اتحاد شباب دير البلح، لصالح توسعة مشفى شهداء الأقصى بدير البلح، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ود مدحت محيسن وكيل مساعد وزارة الصحة، ود. عبد الرحمن الجمل عضو المجلس التشريعي، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ودياب الجرو رئيس بلدية دير البلح، ود.إياد الجبري نائب رئيس مشفى شهداء الأقصى.

وأكد عبد السلام هنية خلال كلمته بالحفل على أهمية ما تحقق من إنجاز لصالح توسعة مشفى شهداء الأقصى، وتوفير مساحة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين في المحافظة الوسطى، وشكر كل الجهات التي ساهمت في إنجاز المشروع وخص بالذكر نادي اتحاد دير البلح ورئاسة متابعة العمل الحكومي وبلدية دير البلح، كما شكر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وقال إن تسليم قطعة الأرض المقام عليها النادي تم لصالح وزارة الأوقاف التي تعود لها ملكية الأرض.

بينما أشاد د.مدحت محيسن وكيل مساعد وزارة الصحة بما قدمه المجلس الأعلى من جهود لصالح إنجاز مشروع توسعة المشفى، وشكر النادي والبلدية وكافة من ساهم بالمشروع، وأكد أن وزارة الصحة تسعى لتطوير الخدمات الصحية وتقديم خدمات إضافية في المحافظة الوسطى.

كما تحدث كل من د. عبد الرحمن الجمل عضو المجلس التشريعي وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم ودياب الجرو رئيس بلدية دير البلح عن أهمية المشروع كونه يساهم في تطوير الخدمة الصحية للمحافظة، وشكر المتحدثون المجلس الأعلى والنادي وكل من قام بدعم إنجاز المشروع.

يذكر أن تكلفة مقر النادي الذي تم تسليمه اليوم تقدر (300.000) دولار، بينما ساهمت متابعة العمل الحكومي بتقديم (120.000) دولار لصالح بناء مقر جديد لنادي اتحاد دير البلح، وسيتم افتتاحه الشهر المقبل.