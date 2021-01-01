فعالية جماهيرية للقوى الديمقراطية الخمس على دوار المنارة مساء الأربعاء

رام الله / سما /

أعلنت القوى الديمقراطية الخمس عن تنظيم فعالية جماهيرية مساء يوم غد الأربعاء على دوار المنارة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة دفاعا عن الحريات العامة وإجراء الانتخابات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومحاسبة قتلة نزار بنات.

ودعت القوى الديمقراطية الخمس وهي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي (فدا) جماهير شعبنا للمشاركة في هذه الفعالية.

وأوضحت أن الفعالية ستنظم الساعة السادسة مساء على دوار المنارة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الأيام الثلاثة الماضية عشرات النشطاء وقادة بالفصائل بعد منع فعاليتين إحداهما السبت للمطالبة بمحاسبة قتلة بنات، والثانية الأحد رفضًا لاعتقال النشطاء الذين كانوا يعتزمون المشاركة بوقفة السبت.

وأعلن المعتقلون، وأبرزهم القيادي بحركة الجهاد الإسلامي المُحرر خضر عدنان، بدء إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم السياسي.

وفي وقت سابق اليوم، قال الاتحاد الأوروبي إن اعتقال قوات الأمن الفلسطينية عشرات النشطاء في رام الله وتقارير سوء معاملتهم "مثير للقلق"، داعيًا لتحقيق سريع وشفاف باغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

وأوضح بيان لممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وصل وكالة "صفا"، أن قوات الأمن اعتقلت يومي 21 و22 أغسطس/ آب عشرات النشطاء في رام الله كانوا يشاركون في احتجاجات تطالب بالشفافية في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات في 24 يونيو/ حزيران 2021، تم الإفراج عن عدد منهم يوم الأحد، وظل بعضهم رهن الاعتقال.

وأشار إلى اعتقال النشطاء الأخير يأتي "على خلفية تقارير عن زيادة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية".

وقال الاتحاد الأوروبي والبعثات ذات التفكير المماثل إنهم يتوقعون بحزم أن تلتزم السلطة الفلسطينية بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما في ذلك حرية التعبير، فضلاً عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع.

وأكد أن "العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين السلميين أمر غير مقبول".

ودعا الاتحاد الأوروبي والبعثات ذات التفكير المماثل السلطة الفلسطينية إلى الانتهاء بسرعة من التحقيق في مقتل نزار بنات بطريقة شفافة بالكامل، وضمان محاسبة المسؤولين.

وبيّن ممثل الاتحاد الأوروبي أن البيان صدر بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، وبتأييد من رؤساء بعثات النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة.