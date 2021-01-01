الجيش الاسرائيلي يتخذ سلسلة قرارات عملياتية على الحدود مع غزة

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واللا العبري مساء يوم الثلاثاء النقاب عن اتخاذ الجيش الإسرائيلي سلسلة قرارات عملياتية على الحدود مع غزة.

ووفقاً للموقع العبري، قرر الجيش إغلاق النافذة التي أصيب الجندي الإسرائيلي منها يوم السبت الماضي خلال المواجهات على الحدود، والمخصصة لإطلاق النار، كونها نقطة غير عملياتية وضعيفة وسيتم إغلاقها.



ووفق النتائج والتحقيقات، تقرر إغلاق النافذة، في الوقت الذي أكد فيه الضباط أن هنالك خلل هندسي كان في تصميم الجدار الحدودي، وان القادة الميدانيين لم يدركوا المخاطر الجمة من هذه النافذة.



وأضافوا "هذه النافذة يمكن ان يتم من خلالها إلقاء عبوات ناسفة وقنابل يدوية ونيران قناصة أيضاً".