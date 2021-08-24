فصائل المقاومة تدعو للمشاركة في الفعاليات الشعبية السلمية "سيف القدس لن يغمد"

غزة / سما /

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، جماهير شعبنا في قطاع غزة للمشاركة الفاعلة في الفعاليات الشعبية الجماهيرية السلمية التي بعنوان "سيف القدس لن يغمد" الرافضة للحصار والتهويد ونصرة للقدس والأقصى.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية في ختام اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء 24-08-2021م، والذي ناقشت فيه آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية وتوجهت، بالتحية العطرة لأبناء شعبنا الفلسطيني المرابط في غزة العزة والصمود وفي القدس وأحيائها والضفة ومدنها وقراها.

وقالت : "مع إدانتنا للقصف الصهيوني الهمجي البربري على غزة والذي لن يَفت في عضد شعبنا، نترحم على روح الشهيد الطفل عماد خالد حشاش 15 عام الذي ارتقى على يد جيش الاحتلال خلال اشتباك في نابلس ونؤكد أن مقاومتنا مستمرة رغم هذا الإجرام الصهيوني حتى تحقيق أهداف شعبنا كاملة".

وحمّلت الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانه على القدس والأقصى واستمرار حصاره لقطاع غزة وسياسة الابتزاز والمماطلة التي يمارسها وكذلك تعطيل الاعمار، ونؤكد أن هذه السياسة لن تفلح في محاولات عزل غزة عن القضايا الوطنية الكبرى.

وحيّت الثائرين في بلدات بيتا وكفر قدوم وجنين وحي الشيخ جراح وبلاطة الذين مازالوا ينتفضون رفضاً لمخططات ومؤامرات الاحتلال بحق أرضنا المحتلة، داعية لاستمرار فعاليات الغضب الشعبي العارم في كافة ساحات ومدن الضفة، فهذا العدو لا يُردع إلا بالمقاومة والانتفاضة والمزيد من الاشتباك.

وفي سياقٍ منفصل، أكدت فصائل المقاومة ما قامت به الأجهزة الأمنية من تغول واعتقالات سياسية همجية بحق السياسيين والناشطين والشخصيات الوطنية والأسرى المحررين والأكاديميين والاعتداء على الحرائر في سياسة عقيمة لا تختلف عما يمارسه الاحتلال بحق شعبنا، داعية لوقف هذه الأفعال المشينة التي تمثل انحداراً وخروجاً عن قيم وأخلاق شعبنا وندعو للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.