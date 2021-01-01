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بلدية خانيونس تُعلن البدء بتنفيذ مشروع منتزه "العائلة" على شاطئ البحر

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية خانيونس تُعلن البدء بتنفيذ مشروع منتزه "العائلة" على شاطئ البحر



غزة / سما /

أعلن رئيس بلدية خانيونس علاء الدين البطة، اليوم الثلاثاء، عن البدء بتنفيذ مشروع إنشاء منتزه "العائلة"، في الجهة الجنوبية من شاطئ البحر غرب المدينة، وذلك على مساحة 1500 متر مربع.

وقال البطة في بيانٍ صحفي، "المشروع قد تم تمويله من حكومة كندا من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UNHABITAT)، وتنفيذ المجلس الفلسطيني للإسكان في قطاع غزّة".

وأوضح أنّ بلدية خان يونس تسعى بشكلٍ مستمر لتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة التي تلبي رغبة المجتمع المحلي في ظل الظروف الراهنة، مُشيرًا إلى أنها قامت في وقتٍ سابق بتنفيذ ورش عمل متخصصة لـ 40 طفل وطفلة من أبناء خان يونس للمشاركة في تصميم متنزه "العائلة".

وأكّد على ضرورة منح الأطفال المساحة المطلوبة في التفكير الإبداعي لإبراز مواهبهم الكامنة وترجمتها على أرض الواقع ورعايتها وتنفيذها وفق الامكانيات المتاحة، مُعبرًا عن شكره لشركاء العمل على دورهم البارز في دعم المشاريع التنموية التي تؤسس إلى شراكات مجتمعية واسعة.

ومن جهتها، وبيّنت رئيس قسم العلاقات الدولية بالبلدية هيا الأغا، أنّ أهمية المشروع الذي جاء نتاج عمل مشترك مع المجلس الفلسطيني للإسكان والمجتمع المحلي ولجان الأحياء.

وأشار إلى تم اعتماد مخرجات ورش العمل التي شارك فيها الأطفال والمتمثلة في أفكار التصاميم للفراغات العامة من خلال برنامج الكمبيوتر "ماين كرافت" وتجسيدها حيث تم تحويلها لمخططات وكان متنزه "العائلة" أبرز تلك المشاريع الجاري تنفيذها.

#بلدية خان يونس

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