حزب الله يوضح حقيقة أنباء لقاء عباس كامل بوفد قيادي من الحزب للتوسط مع "حماس"

بيروت/سما/

نفى مسؤول رفيع في حزب الله اللبناني لقناة الميادين عن لقاء مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بوفد قيادي من الحزب.

وقال المسؤول "لا صحة لما نقله موقع انتلجنس أونلاين عن لقاء مصري أمني مع حزب الله.

وأضاف "الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً ووزير المخابرات المصري لم يزر الضاحية ، وان اللواء عباس كامل لم يلتق أي قيادي في حزب الله.

و نفى أيضا قيادي بارز في "حماس" لـصحيفة"الأخبار" اللبنانية لقاء مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل بقيادات في حزب الله للتوسط مع "حماس" لاقناعها بقبول التهدئة مع العدو الاسرائيلي.

ونشر موقع "انتلجينس اون لاين" يقول في تقرير له إن مدير المخابرات المصرية عباس كامل "بحث مع قيادة حزب الله الأزمة في لبنان والوضع في سوريا"، كما "بحث علاقة حزب الله مع حماس والفصائل الفلسطينية".

نشر موقع "Intelligence Online" اليوم الثلاثاء تقريراً بفيد بأن "مدير المخابرات المصرية عباس كامل زار ضاحية بيروت الجنوبية والتقى وفداً قيادياً في حزب الله في 10 تموز/يوليو و 12 آب/أغسطس الجاري".

وبحسب الموقع، جاء اللقاء بعد أن مهّد سفير مصر في لبنان للزيارة باجتماعات مع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.

وذكر التقرير أنّ "مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، "بحث مع قيادة حزب الله الأزمة في لبنان والوضع في سوريا"، كما "بحث علاقة حزب الله مع حماس والفصائل الفلسطينية".

التقرير قال إنّ "كامل أكّد لقيادة حزب الله استعداد مصر للعمل كضامن لوقف إطلاق النار في غزة"، مؤكّداً أنّ "استراتيجية مصر الجديدة وضعها كامل والسفير في واشنطن معتز زهران، ومستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الخارجية فايز أبو النجا".

وبحسب التقرير، فإن "استراتيجية مصر الجديدة تسعى إلى مساعدة حزب الله في تثبيت التهدئة في غزة".

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني في وقت سابق "إغلاق معبر رفح البري، ابتداءً من أمس الاثنين، في كلا الاتجاهين".

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الأحداث التي جرت السبت الماضي عند السياج مع قطاع غزة "أحرجت الوسيط المصري بعد تعهّده الهدوءَ لإسرائيل".

وقال معلّق الشؤون الفسلطينية في قناة "كان"، غال برغر، إنّ "هذا إحراج كبير للمصريين، ويمكن أن يزعزع دورهم كوسيط. وهذا المساء، وصلت العقوبة الأولى تجاه حماس، بحيث أعلنت مصر إغلاق معبر رفح".