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لجنة دعم الصحفيين: (54) قرار اعتقال إداري بحق الصحفيين منذ بداية 2021م

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة دعم الصحفيين: (54) قرار اعتقال إداري بحق الصحفيين منذ بداية 2021م



غزة / سما /

استنكرت لجنة دعم الصحفيين، سياسة الاحتلال الإسرائيلي، في تجديد الاعتقال الإداري بحق الشاعر الفلسطيني وعضو رابطة الكُتّاب والأُدباء الفلسطينيين محمود عياد، من مخيم الدهيشة في بيت لحم، للمرة الرابعة على التوالي لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد.

وذكرت لجنة دعم الصحفيين، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للشاعر عياد، والذي كان من المقرر الافراج عنه الأسبوع القادم، بعد انتهاء الاعتقال الإداري السابق، وكان قد اعتقل بتاريخ 13/07/2020، بعد مداهمة منزله وتفتيشه ومصادرة أجهزة الهواتف وحاسوبه الخاص.

وكانت قد أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية أمرا عسكريا بتحويل الشاعر الأسير "محمود كريم عياد" للاعتقال الإداري نهاية العام الماضي، بعد 50 يوما من التحقيق في زنازين الاحتلال، وبتاريخ 6/5/2021 جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للشاعر عياد للمرة الثالثة على التوالي لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
ومحمود عياد (33عاماً) المعروف "بالمرابط" طالب جامعي، من سكان مخيم الدهيشة في بيت لحم، ويعتبر من أكثر المتضررين الذين حالت اعتقالاته المتكررة دون نيل شهادته الجامعية.

ويعتبر الأسير عياد من الشعراء الذين سخَّروا موهبتهم لخدمة قضية الأسرى ودعمها بالقصائد والدواوين والروايات، وهذا كان سبب رئيسي في اعتقالاته المتكررة لدى الاحتلال.

وذكرت اللجنة أن الاحتلال الإسرائيلي  يواصل استهدافه للصحفيين الكتاب والشعراء  كان اخرها  اعتقال أكثر من خمسة كتاب وشعراء في شهر مايو الماضي من بينهم الكاتب ثامر سباعنة والذي لا يزال معتقلا في سجون الاحتلال والذي تم إصدار اعتقال اداري بحقه لمدة 4 شهور، وكذلك  تحويل  الصحفي الأسير حازم ناصر للاعتقال الإداري لمدة 6 ستة أشهر بعد انتهاء سجنه فعلياً ثلاثة شهور.

وأضافت اللجنة ان الاحتلال يعتقل في سجونه 8 من الصحفيين  والكتاب المعتقلين إدارياً وهم نضال أبو عكر6 أشهر مرتين -  أسامة شاهين شهرين أشهر للمرة الثالثة – الشاعر محمود  كريم عياد(4 شهور) للمرة الرابعة- بشرى الطويل(4 أشهر) مرتين، محمد نمر عصيدة ستة شهور- ثامر سباعنة( 4 شهور)، أحمد عزايزة، و حازم نصر 6 اشهر.

وقالت لجنة دعم الصحفيين إن تقاريرها الشهرية وثقت (54)حالة تجديد اعتقال إداري للصحفيين خلال عام 2021  الجاري.

وناشدت اللجنة، المؤسسات الانسانية والحقوقية التدخل  لوقف سياسة تجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والافراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.

كما دعت، مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة  إسرائيل على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، للوقوف إلى جانب الإعلاميين الفلسطينيين، الذين يقبع(23) منهم في عتمة الزنازين الإسرائيلية، والعمل بكل السبل لإطلاق سراحهم دون قيد او شرط.

#لجنة دعم الصحفيين #الاعتقال الاداري #الاسرى الفلسطينيين

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