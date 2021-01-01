(pwc) تتبرع عبر الهلال الأحمر بقيمة 100 ألف دولار لدعم المجتمع الفلسطيني

رام الله / سما /

قدمت شركة (pwc) اليوم الثلاثاء، تبرعًا نقديًا بقيمة 100 ألف دولار لصالح المجتمع الفلسطيني عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والذي بدوره أعلن شراء سيارة إسعاف مجهزة بكافة الخدمات.

وجرى تقديم المبلغ في مقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة، عبر شيك نقدي سلمته شركة (pwc) بحضور مدير الشركة في القدس وائل السعدي وعدد من ممثلي الشركة، لرئيس جمعية الهلال الأحمر د.يونس الخطيب.

وقالت منسقة المسؤولية الاجتماعية في مكتب فلسطين في (pwc) سهير قضماني لـ”القدس”: “إن تقديم التبرع جاء بناء على رغبة مكاتب الشركة في الشرق الأوسط لدعم المجتمع الفلسطيني، كجزء من رسالة الشركة في تقديم الخدمة والمسؤولية المجتمعية، إذ إن الشركة تنظر بعين الاهتمام لتقديم الخدمات الإنسانية كجزء من مسؤولياتها”.

وأوضحت قضماني أن الشركة قدمت مبلغ 100 ألف دولار “شيك” لدعم المجتمع الفلسطيني عبر الهلال الأحمر، حيث أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر د. يونس الخطيب عن قرار الهلال شراء سيارة إسعاف بهذا المبلغ.

بدوره، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني د. يونس الخطيب لـ”القدس”: “إننا في الهلال الأحمر نشكر (pwc) لدعمها وتبرعها المقدم، وهو موقف متميز للشركة بالقيام بدورها في المسؤولية المجتمعية والاجتماعية”.

وأكد الخطيب أن الدعم المقدم من قبل (pwc) سوف يتم تخصيصه لشراء سيارة إسعاف وسوف تجهز بكل مستلزماتها وأجهزتها الطبية لتقديم هذه الخدمة، حيث أن الهلال الأحمر لديه حاجة لشراء سيارات الإسعاف بشكل كبير.

وأكد الخطيب على أهمية دور قطاع الأعمال المهم جداً في المسؤولية المجتمعية، حيث أن الهلال الأحمر والحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر شراكات واسعة مع قطاع الأعمال والشركات متعددة الجنسيات.