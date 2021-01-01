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الإغاثة الزراعية تختتم مشروع تعزيز صمود المزارعين في عصيرة الشمالية

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية تختتم مشروع تعزيز صمود المزارعين في عصيرة الشمالية



نابلس / سما /

اختتمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مشروع “مشروع تعزيز صمود المزارعين من خلال تحسين الأمن الغذائي للأسر الأكثر ضعفا في المنطقة (ج)” في بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس.

وشملت انشطة المشروع تأهيل الاراضي الزراعية وشق طرق زراعية وتوفير خزانات معدنية لأغراض تخزين المياه، بالاضافة الى توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.
ويخدم المشروع 1300 دونم من الاراضي الزراعية تملكها 261 عائلة من خلال شق وتأهيل 2 كم من الطرق الزراعية، وتاهيل 60 دونما من الاراضي الزراعية، وتوفير 4 خزانات معدنية بهدف تخزين المياه اللازمة لري المحاصيل الزراعية وللمساهمة في توفير فرص للعاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا، حيث تم توفير 540 يوم عمل تركزت في بناء الجدران الاستنادية في الاراضي الزراعية بهدف حماية التربة من الانجراف وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة.

وأشاد رئيس بلدية عصيرة الشمالية وممثل لجنة المزارعين المهندس حازم ياسين بالدور المميز الذي قامت به الاغاثة الزراعية للوقوف الى جانب المزارعين وتسهيل وصولهم لأراضيهم الزراعية، مطالبا كافة المؤسسات بالوقوف الى جانب مزارعي البلدة وخصوصا في منطقة سفوح جبل عيبال وخلة الدالية وقليصة وبرناط.

وترى الإغاثة الزراعية في برنامج تطوير الأراضي الزراعي صمام أمان للمزارعين، وذلك من خلال أنشطة الاستصلاح والتأهيل وشق الطرق الزراعية، لما لذلك من أهمية في تعزيز صمودهم على أراضيهم وصد خطر الاستيطان عن هذه الأراضي ودفعهم للعمل والاستثمار فيها.

#الاغاثة الزراعية #نابلس

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