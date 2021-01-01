  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة المياه تعلن منع حفر آبار المياه بمناطق قطاع غزة كافة

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه تعلن منع حفر آبار المياه بمناطق قطاع غزة كافة



غزة / سما /

أعلنت سلطة المياه وجودة البيئة في غزة عن منع حفر آبار المياه في كافة مناطق قطاع غزة وذلك بسبب التراجع الشديد في مناسيب وجودة المياه الجوفية، وانتشار التعديات على الخزان الجوفي من خلال حفر آبار المياه المخالفة.

وأهابت السلطة في بيان صحفي وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الثلاثاء، بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقانون وعدم حفر آبار المياه حفاظا على الموارد المائية المحدودة وحق الأجيال القادمة فيها.

وأكدت أن مخالفة القانون وحفر آبار المياه يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وللعقوبات المنصوص عليها في قانون المياه.

ودعت كافة المواطنين الذين يملكون آبار مياه لضرورة الإسراع في مراجعة سلطة المياه وجودة البيئة لتصويب أوضاعهم القانونية خلال الثلاثة شهور القادمة، تجنباً للمساءلة القانونية.

#غزة #سلطة المياه #حفر آبار المياه

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بينيت

ما الهدف الذي تسعى اليه حماس من لقاء بينيت-بايدن في واشنطن؟

معهد أمني اسرائيلي: "على تل أبيب الاستعداد وإنشاء ظروف تمنع سقوط أبو مازن"

بالونات

مصادر: حماس توقف اطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية

إعلام إسرائيلي: اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته القاهرة لقيادة حماس

داخلية غزة تتخذ إجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار كورونا والسلالة المتحورة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية