سلطة المياه تعلن منع حفر آبار المياه بمناطق قطاع غزة كافة

غزة / سما /

أعلنت سلطة المياه وجودة البيئة في غزة عن منع حفر آبار المياه في كافة مناطق قطاع غزة وذلك بسبب التراجع الشديد في مناسيب وجودة المياه الجوفية، وانتشار التعديات على الخزان الجوفي من خلال حفر آبار المياه المخالفة.

وأهابت السلطة في بيان صحفي وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الثلاثاء، بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقانون وعدم حفر آبار المياه حفاظا على الموارد المائية المحدودة وحق الأجيال القادمة فيها.

وأكدت أن مخالفة القانون وحفر آبار المياه يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وللعقوبات المنصوص عليها في قانون المياه.

ودعت كافة المواطنين الذين يملكون آبار مياه لضرورة الإسراع في مراجعة سلطة المياه وجودة البيئة لتصويب أوضاعهم القانونية خلال الثلاثة شهور القادمة، تجنباً للمساءلة القانونية.