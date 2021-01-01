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لابورتا يكشف عن اسم "امرأة" مستعدة لتولي رئاسة برشلونة

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابورتا يكشف عن اسم "امرأة" مستعدة لتولي رئاسة برشلونة



وكالات/سما/

تكهن رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، بأنه "لن يستغرق الأمر وقتا طويلا لرؤية رئيسة (امرأة) للنادي الكتالوني، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث في أقل من 10 سنوات.

وقال لابورتا في مقابلة، تم تسجيلها في يونيو الماضي، ولم تذاع حتى يوم الأحد الماضي، مع برنامج (Revolució 4.0) على قناة (TV3) التلفزيونية الكتالونية إنه: "في أقل من 10 سنوات سنحقق ذلك، أنا متأكد، وماريا إيلينا فورت (المرأة الوحيدة في مجلس الإدارة الحالي) مستعدة لذلك لأنها تتمتع بالقدرات اللازمة".

وعن النجاحات التي حققها فريق كرة القدم الأول للسيدات لنادي برشلونة، الذي حقق العام الماضي الثلاثية بفوزه ببطولتي الكأس والدوري، وكذلك دوري أبطال أوروبا للسيدات، قال لابورتا: "لقد حان الوقت لأن تحظى المرأة بالشهرة التي تستحقها، لقد فزن بكل شيء".

وأضاف: "في الوقت الذي نستطيع فيه تعديل الوضع الاقتصادي الذي نمر به، سيرى مشجعو برشلونة كيف سيكتسب الجانب الاجتماعي أهمية على قميص الفريق".

وتابع لابورتا: "الالتزام تجاه المجتمع هو أحد ركائز برشلونة، ومشروعات بلا روح لا تصنع التاريخ".

وأكد أنه يحاول ألا يفكر في احتمالية فشله إزاء أوضاع النادي الاقتصادية السيئة لأنه "متفائل"، مشددا على أنه "يجب العمل على إعادة السعادة إلى برشلونة".

يذكر أن هذه المقابلة كانت قبل الإعلان عن نهاية العلاقة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم مؤخرا إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن انتهى عقده مع "البلوغرانا" في 30 يونيو الماضي، وفشل الفريق الكتالوني في تجديد عقده بسبب مشاكل مالية.  

#خوان لابورتا #برشلونة #النادي الكتالوني

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