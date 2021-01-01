  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية: 10 دول متاح السفر إليها والبقية تلزم بحجر

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 10 دول متاح السفر إليها والبقية تلزم بحجر



القدس المحتلة / سما /

عدلت وزارة الصحة الإسرائيلية خارطة الدول التي يُسمح بالسفر إليها، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، 31 آب/أغسطس، وتبين أنه لا توجد في هذه الخارطة أي دولة خضراء بالإمكان السفر إليها والعودة منها بحرية، بينما هناك عشر دول صفراء، فيما باقي الدول توصف بأنها برتقالية، وهناك 4 دول حمراء يحظر السفر إليها.

وحسب بيان وزارة الصحة، الليلة الماضية، فإن الدول الصفراء هي: التشيك، هنغاريا، البحرين، سلوفاكيا، بولندا، سنغافورة، الصين، نيوزيلاندا، تايوان وهونغ كونغ. وتستقبل أربع دول فقط مواطنين من إسرائيل من دون الحاجة لإلزامهم بدخول حجر صحي لدى السفر إليها أو العودة منها، وهي: التشيك التي تستقبل المتطعمين ضد كورونا فقط، سلوفاكيا، بولندا وهنغاريا. ولدى العودة من الدول الصفراء ينبغي الدخول إلى حجر صحي لمدة 24 ساعة أو حتى الحصول على نتيجة فحص كورونا يتم إجراؤه في مطار بن غوريون في اللد.

والدول البرتقالية هي جميع دول العالم غير المشمولة في قائمتي الدول الصفراء والحمراء. وبالإمكان السفر إلى الدول البرتقالية من دون تصريح خاص، لكن على العائدين منها المكوث في حجر صحي لمدة أسبوع. وأزالت وزارة الصحة إسبانيا وجورجيا من قائمة الدول الحمراء، وأصبحت برتقالية.

والدول الحمراء هي: بلغاريا، البرازيل، المكسيك وتركيا. وينبغي الحصول على تصريح خاص من أجل السفر غلى هذه الدول، ومن يسافر إليها من دون تصريح خاص سيُغرم بمبلغ 5000 شيكل. وسيلزم جميع العائدين من الدول الحمراء بحجر صحي لمدة 14 يوما، أو لمدة سبعة ايام شريطة إجراء فحصين لكورونا تكون نتيجتهما سالبة.

ويلزم المسافرون الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كورونا بحجر صحي لمدة 14 يوما لدى عودتهم إلى البلاد، أو سبعة ايام شريطة إجراء فحصين وتكون نتيجتهم سالبة، وليس مهما من أي دولة عادوا.

ويتعين على جميع المسافرين تعبئة نموذج يتعهدون فيه بأنهم لا يسافرون إلى دولة حمراء. كذلك يتعين على المسافرين إلى قسم كبير من الدول إجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من السفر، وبضمنهم المتطعمين، وإجراء فحص آخر قبل 72 ساعة من العودة للبلاد، إضافة لفحص كورونا في مطار اللد، مقابل 80 شيكل.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

معهد أمني اسرائيلي: "على تل أبيب الاستعداد وإنشاء ظروف تمنع سقوط أبو مازن"

بالونات

مصادر: حماس توقف اطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية

إعلام إسرائيلي: اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته القاهرة لقيادة حماس

داخلية غزة تتخذ إجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار كورونا والسلالة المتحورة

الهندي: معركة سيف القدس أعادت القضية لمربعها الاول وغزة لن تقبل الدنية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية