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القبض على مشتبه به بإطلاق النار في جنين

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مشتبه به بإطلاق النار في جنين



جنين / سما /

قبضت الشرطة  بمساندة الأجهزة الأمنية اليوم على مشتبه به بإطلاق النار في الهواء  وضبطت سلاحا ناريا في إحدى البلدات جنوب  مدينة جنين . 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد توفر معلومات للشرطة حول قيام شخص بإطلاق النار في الهواء عدة مرات في البلدة ما تسبب في إثارة الذعر لدى الأطفال  وترويع للأهالي، على الفور تم رصد مكان تواجده وتحركت قوة من المباحث  العامة وبإسناد من الأجهزة الأمنية لمنزل المشتبه به  بعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة حسب الأصول قامت بإلقاء القبض عليه  وبسماع أقواله أفاد بحيازته لقطعة سلاح ناري وقيامه بإطلاق النار في الهواء وتم ضبط السلاح حسب الأصول . 

وأكدت بأنه تم التحفظ على المشتبه به  و التحرز على  المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى جهة الاختصاص أصولا .

#الشرطة الفلسطينية

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