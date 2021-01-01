غزة: ضبط مواد غذائية فاسدة

غزة / سما /

ضبطت شرطة مباحث التموين في قطاع غزة، 11 طنًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، في مهمتين منفصلتين خلال جولاتها على عدد من المحلات التجارية في محافظة غزة.

وأوضحت مباحث التموين، أن جزء من الكمية المذكورة ضبط خلال جولة ميدانية بمرافقة وزارة الاقتصاد وهي عبارة عن 9 طن من شرائح البطاطس الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبينت أنه تم ضبط 2 طن من اللحوم المجمدة المهربة، والممنوع تداولها في السوق الغزي داخل ثلاجات أحد تجار اللحوم في المحافظة، وذلك خلال مهمة أخرى بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وذكرت مباحث التموين أنه تم تحويل القضيتين الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأصول.