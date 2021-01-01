القبض على مشتبه به بترويج مواد مخدرة في ضواحي القدس

القدس المحتلة / سما /

قبضت الشرطة اليوم ، على مشتبه به من محافظة سلفيت يشتبه بقيامه بترويج مواد مخدرة ضبطت بحوزته في ضواحي القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن فرع شرطة مكافحة المخدرات وردت إليه معلومات حول قدوم شخصٍ من محافظة سلفيت إلى بلدة عناتا وبحوزته مواد يشتبه أنها مخدرة ، وبالبحث والتحري ومتابعة لحركة المركبة التي يستقلها عمومية تم القبض عليه وضبط بحوزته 16 كيساً صغيراً بداخلها مادة يشتبه أنها من نوع القنب الهندي المصنع بلغ وزنها 40.5 غم .

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به والتحرز على المضبوطات لحين إحالته للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً .