  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القبض على مشتبه به بترويج مواد مخدرة في ضواحي القدس

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مشتبه به بترويج مواد مخدرة في ضواحي القدس



القدس المحتلة / سما /

قبضت الشرطة اليوم ، على مشتبه به من محافظة سلفيت يشتبه بقيامه بترويج مواد مخدرة ضبطت بحوزته في ضواحي القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن فرع شرطة مكافحة المخدرات وردت إليه معلومات حول قدوم شخصٍ من محافظة سلفيت إلى بلدة عناتا وبحوزته مواد يشتبه أنها مخدرة ، وبالبحث والتحري ومتابعة لحركة المركبة التي يستقلها عمومية تم القبض عليه وضبط بحوزته 16 كيساً صغيراً بداخلها مادة يشتبه أنها من نوع القنب الهندي المصنع بلغ وزنها 40.5 غم . 

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به والتحرز على المضبوطات لحين إحالته للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً .

#الشرطة الفلسطينية #مخدرات

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

معهد أمني اسرائيلي: "على تل أبيب الاستعداد وإنشاء ظروف تمنع سقوط أبو مازن"

بالونات

مصادر: حماس توقف اطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية

إعلام إسرائيلي: اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته القاهرة لقيادة حماس

داخلية غزة تتخذ إجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار كورونا والسلالة المتحورة

الهندي: معركة سيف القدس أعادت القضية لمربعها الاول وغزة لن تقبل الدنية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية