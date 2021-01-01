الاحتلال ينوي المصادقة على مصادرة 68 دونما من أراضي قلقيلية

قلقيلية / سما /

تنوي”الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال المصادقة على مصادرة 68 دونما من اراضي المواطنين في محافظة قلقيلية غدا ، من أجل توسيع مقطع في شارع رقم 55، والذي يربط بين مستوطنة ” كفار سابا” بمستوطنات أخرى حسبما ذكرت صحيفة هآرتس .

واشارت الصحيفة ان ذلك يأتي قبل يوم واحد من لقاء نفتالي بينيت، مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض بعد غدٍ الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى وجود مخطط لتوسيع المستوطنات المحاذية لهذا الشارع يقضي ببناء 5650 وحدة سكنية في السنوات القريبة المقبلة.

واعترض على توسيع الشارع 35 مواطنا مهددة أراضيهم بالمصادرة لتوسيع الشارع الواقع جنوب مدينة قلقيلية .