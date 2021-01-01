  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر 4 مواطنين بوقف البناء في سلفيت وإخطار بالهدم في بيت لحم

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر 4 مواطنين بوقف البناء في سلفيت وإخطار بالهدم في بيت لحم



سلفيت /سما/

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي 4 إخطارات بوقف العمل والبناء في منطقة “المراحات” غرب مدينة سلفيت، كما اخطرت مواطنا في بيت لحم بهدم منزله .

وقال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم فتاش، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وسلّمت 4 إخطارات للمزارعين، منها ثلاثة إخطارات بوقف العمل في استصلاح الأراضي، تعود ملكيتها للمواطنين مهيوب الزير وريان الجماعيني ووائل الخفش، ووقف بناء مخازن تعود ملكيتها للمواطن علي شحادة عودة، بحجة أنها واقعة في المنطقة المصنفة “ج”.

يذكر أن أراضي منطقة “المراحات” تتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال والمستوطنين، وتقع بالقرب من منطقة “الرأس” المهددة بالاستيلاء عليها.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أخطرت المواطن أحمد حسن المسالمة بهدم منزله في منطقة النفق في بيت جالا بمحافظة بيت لحم.

#قوات الاحتلال #اخطار هدم

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

معهد أمني اسرائيلي: "على تل أبيب الاستعداد وإنشاء ظروف تمنع سقوط أبو مازن"

بالونات

مصادر: حماس توقف اطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية

إعلام إسرائيلي: اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته القاهرة لقيادة حماس

داخلية غزة تتخذ إجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار كورونا والسلالة المتحورة

الهندي: معركة سيف القدس أعادت القضية لمربعها الاول وغزة لن تقبل الدنية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية