للمرة الرابعة - الاحتلال يبعد مقدسيا عن الأقصى لمدة 6 أشهر

القدس المحتلة / سما /

أبعدت سلطات الاحتلال، الثلاثاء، شابا عن الأقصى لمدة 6 أشهر للمرة الرابعة على التوالي.

وسلمت الشرطة الشاب نظام أبو رموز من بلدة سلوان، قرارا يقضي بأبعاده عن الأقصى لمدة 6 أشهر.

وأوضح أبو رموز أن هذا الإبعاد الرابع على التوالي، حيث انتهى الابعاد الثالث قبل أسبوع، وبعد دخوله المسجد والتواجد فيه اعتقل، ثم حول الى مركز شرطة "القشلة"، وأفرج عنه وسلم اليوم قرار الإبعاد بعد استدعاءه للتحقيق.

وقال أبو رموز:" الاحتلال يحاول تفريغ الاقصى من المصلين، خاصة عشية الأعياد اليهودية "الشهر القادم"، في وقت تسمح لعشرات المستوطنين اقتحام المسجد والصلاة فيه".