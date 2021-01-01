  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصادر: حماس توقف اطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: حماس توقف اطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية



غزة/سما/

أفادت مصادر لقناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس ستوقف إطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية.

يأتي ذلك بعدما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، وذلك ردّاً على بالونات حارقة، أطلقت من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل، حيث تسبّب بعضها باندلاع حرائق.


كذلك نفذ الطيران الإسرائيلي عدة غارات جوية على مواقع لفصائل فلسطينية في مدينة غزة وخان يونس (جنوب القطاع)، وفي جباليا (شمالا) وموقع عسقلان (شمال قطاع غزة)، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وكانت بالونات حارقة أطلقت نهار الاثنين من قطاع غزّة، تسبّبت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر سلطة الإطفاء الإسرائيلية.

وتحمّل إسرائيل حركة حماس مسؤولية أي خروق مصدرها القطاع.


يأتي هذا بينما أصيب حوالي 41 فلسطينياً السبت بينهم طفل بجروح خطيرة، بنيران إسرائيلية خلال مواجهات دارت على الحدود الفاصلة بين إسرائيل والقطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جندياً من حرس الحدود الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة بنيران حيّة انطلقت من غزة.

#مصر #حماس #اسرائيل #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

معهد أمني اسرائيلي: "على تل أبيب الاستعداد وإنشاء ظروف تمنع سقوط أبو مازن"

إعلام إسرائيلي: اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته القاهرة لقيادة حماس

داخلية غزة تتخذ إجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار كورونا والسلالة المتحورة

الهندي: معركة سيف القدس أعادت القضية لمربعها الاول وغزة لن تقبل الدنية

مصر

اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية