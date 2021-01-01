مصادر: حماس توقف اطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية

غزة/سما/

أفادت مصادر لقناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس ستوقف إطلاق البالونات الحارقة بعد محادثات مع المخابرات المصرية.

يأتي ذلك بعدما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، وذلك ردّاً على بالونات حارقة، أطلقت من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل، حيث تسبّب بعضها باندلاع حرائق.



كذلك نفذ الطيران الإسرائيلي عدة غارات جوية على مواقع لفصائل فلسطينية في مدينة غزة وخان يونس (جنوب القطاع)، وفي جباليا (شمالا) وموقع عسقلان (شمال قطاع غزة)، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وكانت بالونات حارقة أطلقت نهار الاثنين من قطاع غزّة، تسبّبت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر سلطة الإطفاء الإسرائيلية.

وتحمّل إسرائيل حركة حماس مسؤولية أي خروق مصدرها القطاع.



يأتي هذا بينما أصيب حوالي 41 فلسطينياً السبت بينهم طفل بجروح خطيرة، بنيران إسرائيلية خلال مواجهات دارت على الحدود الفاصلة بين إسرائيل والقطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جندياً من حرس الحدود الإسرائيلي أصيب بجروح خطيرة بنيران حيّة انطلقت من غزة.