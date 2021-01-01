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المجلس التنفيذي لمحافظة بيت لحم يبحث سبل الحد من انشار كورونا

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس التنفيذي لمحافظة بيت لحم يبحث سبل الحد من انشار كورونا



بيت لحم / سما /

ترأس محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، الثلاثاء، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي بالمحافظة، وقد افتتح الاجتماع ا. يوسف العمور منسق المجلس مستعرضا جدول الاجتماع للحضور.

وقد تحدث المحافظ عن آخر التطورات والمستجدات العامة بالمحافظة، وعن أهمية الالتزام بالقرارات التي تحد من انتشار فايروس كورونا في سياق المحافظة على سلامة المجتمع والمواطنين، كما تم الاستماع الى تقرير الصحة، التربية والتعليم، مداخلات الحضور بالخصوص اضافة إلى مناقشة عددا من القضايا.

وقد تم الاتفاق على عدد من القرارات:

- تفعيل لجنة الرقابة الصحية من أجل متابعة الالتزام بالاجراءات الوقائية اللازمة والتأكد من وجود شهادة التطعيم في المنشآت العامة والاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- حث المواطنين للتوجيه لمراكز والعيادات الصحية للحصول على التطعيم.
- التأكيد على مساعدة ومساندة التربية والتعليم من قبل المواطنين بالالتزام عبر اتباع مختلف وسائل الحماية من الفايروس لضمان استمرار التعليم الوجاهي.
- استكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح مستشفى فلسطين (العسكري) لاستقبال مصابي المحافظة.
- التأكيد على المؤسسات الحكومية بعدم استقبال المراجعين الا بعد إظهار شهادة التطعيم لضمان سير العمل.
- الاستمرار بعمل برامج التوعية الصحية المجتمعية للحفاظ على سلامة المجتمع والمواطنين.

#محافظ بيت لحم #اللواء كامل حميد

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