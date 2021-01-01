صحيفة إسرائيلية تزعم: المخابرات المصرية تلجأ إلى حزب الله لتهدئة قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة إسرائيل ديفينس، اليوم الثلاثاء، أن وزير المخابرات المصري، عباس كمال، التجأ إلى "حزب الله" لإقناع قادته التوسط لدى حماس لإبرام اتفاق تهدئة في قطاع غزة.



وبحسب الصحيفة التي اعتمدت في معلوماتها على تقرير استخباراتي، فقد زار الوزير المصري معقل حـزب الله في مدينة الرق جنوب بيروت يومي 10 و12 أغسطس/ آب بعد أن اتصل السفير المصري في لبنان "ياسر علوي" بمدير الأمن الداخلي لحزب الله "وفيق صفا".



وتناولت المحادثات، التي ضمت نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم ورئيس مجلس الإدارة وابن عم حسن نصر الله، حكم صفي الدين، الأزمة في لبنان والوضع في سوريا، لكن بشكل أساسي علاقات حزب الله مع حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة.



ويأمل مهندسو هذه الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها مصر -التي صاغها ليس فقط كمال ولكن أيضًا معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، وفايز أبو النجا، مستشار عبد الفتاح السيسي- أن المحادثات مع حزب الله ستكون مفيدة وتساعد في إبقاء المواجهة بعيدة عن غزة.