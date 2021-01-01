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إعلام إسرائيلي: اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته القاهرة لقيادة حماس

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: اتصالات مكثفة لمنع تدهور الاوضاع وهذا ما ابلغته القاهرة لقيادة حماس



القدس المحتلة / سما /

قال محلل الشؤون العربية في القناة 13 العبرية، حيزى سيمانتوڤ، اليوم الثلاثاء، إن مصر تُجرى اتصالات مع قيادة حمـاس في قطاع غزة ومع رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية لمنع تدهور الأوضاع.
 
وحسب سيمانتوف، فإن مصر طلبت من الحركة عدم تصعيد الأوضاع على السياج الحدودي من خلال الفعالية التي تخطط لإقامتها بعد ظهر غدٍ الأربعاء.
 
وأضاف، بأن مصر أبلغت حماس بأن إسرائيل ستمنع الأحداث على السياج الحدودي وبأي ثمن، حتى لو وقع العديد من الشهداء بين الفلسطينيين.
 
ودعت فصائل فلسطينية، في قطاع غزة، إلى تنظيم مهرجان شعبي، ومسيرة، قرب السياج الحدودي مع إسرائيل، جنوبي قطاع غزة، يوم الأربعاء المقبل.
 
وتقع منطقة "مخيم العودة"، شرقي بلدة خزاعة الحدودية، جنوبي قطاع غزة.
 
وتضم لجنة "فصائل العمل الوطني والإسلامي"، القوى الفلسطينية الأساسية، عدا حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.
 
والسبت الماضي، نظّمت ذات الفصائل، مهرجانًا ومسيرة، قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، قمعها الجيش الإسرائيلي المتمركز على الجانب الآخر من السياج، ما أسفر عن إصابة 41 فلسطينيًا بجراح مختلفة، بينهم 22 طفلًا.
 
وخلال المظاهرة، أطلق فلسطيني، النار من مسدس، على قناص إسرائيلي، من مسافة قريبة للغاية، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

#اسرائيل #مصر #قطاع غزة #حركة حماس #اسماعيل هنية #حدود غزة

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