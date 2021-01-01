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فصائل المقاومة تدعو الجماهير في غزة للمشاركة في الفعاليات الشعبية الجماهيرية

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة تدعو الجماهير في غزة للمشاركة في الفعاليات الشعبية الجماهيرية



غزة / سما /

حملت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانه على القدس والأقصى واستمرار حصاره لقطاع غزة وسياسة الابتزاز والمماطلة التي يمارسها وكذلك تعطيل الاعمار.

وأكدت الفصائل في ختام اجتماعها الأسبوعي، على أن هذه السياسة لن تفلح في محاولات عزل غزة عن القضايا الوطنية الكبرى.

ووجهت التحية للثائرين في بلدات بيتا وكفر قدوم وجنين وحي الشيخ جراح وبلاطة الذين مازالوا ينتفضون رفضًا لمخططات ومؤامرات الاحتلال بحق الأرض المحتلة، داعيةً لاستمرار فعاليات الغضب الشعبي العارم في كافة ساحات ومدن الضفة.

وقالت “هذا العدو لا يُردع إلا بالمقاومة والانتفاضة والمزيد من الاشتباك”.

ودعت الجماهير في غزة للمشاركة الفاعلة في الفعاليات الشعبية الجماهيرية السلمية التي بعنوان “سيف القدس لن يغمد” الرافضة للحصار والتهويد ونصرة للقدس والأقصى.

وأدانت فصائل المقاومة، ما قامت به الأجهزة الأمنية من تغول واعتقالات سياسية بحق السياسيين والناشطين والشخصيات الوطنية والأسرى المحررين والأكاديميين، داعيةً لوقف هذه الممارسات.

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