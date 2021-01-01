اتحاد القدم يحسم نتيجة لقاء خدمات المغازي والقادسية

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قراره بخصوص مباراة القادسية وخدمات المغازي, التي جرت لحساب الأسبوع العشرين من دوري الدرجة الأولى.

وأكد اتحاد القدم, تخسير خدمات المغازي إداريا أمام القادسية (0-3), بسبب إشراكه لاعبا موقوفا خلال اللقاء وهو محمد أبو موسى.

وكان أبو موسى قد تعرض لعقوبة الطرد من على دكة البدلاء خلال لقاء شباب الزوايدة (1-3), في الأسبوع الثامن عشر, ما دفع الاتحاد لإعلان إيقافه مباراة واحدة بالإضافة لعقوبة الطرد, ما يعني غيابه مباراتين متتاليتين.

ونفّذ اللاعب عقوبة الطرد فقط, بعدما غاب عن لقاء الأسبوع التاسع عشر ضد نماء (0-3), قبل أن يظهر بشكل غير قانوني ضد القادسية (3-1) في الأسبوع العشرين.

ومن سوء حظ المغازي أن قرار التخسير الإداري, يعني هبوطه رسميا للدرجة الثانية, إذ توقف رصيده عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير, بفارق 7 نقاط أمام بيت حانون الأهلي صاحب المركز العاشر, في ظل بقاء مباراتين فقط على النهاية.

بينما أنعش هذا القرار, حظوظ القادسية في البقاء, إذ أصبح رصيده 17 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.