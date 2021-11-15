حريات: الأسير سالم زيدات ينتصر في معركة الإضراب عن الطعام

رام الله / سما /

علّق الأسير سالم زيدات "40 عاماً"، أمس الإثنين، إضرابه عن الطعام، الذي استمر 43 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري عانى خلالها آلاماً كبيرة في جسده ومشاكل في القلب، ونقصان 16 كيلو من وزنه، واعتداء السجانين عليه والتنكيل به بسجن النقب، نُقل بسبب ذلك إلى سجن "عيادة الرملة"، وقد وافق الأسيرعلى تعليق إضرابه بعد الاتفاق على عدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه بتاريخ 15/11/2021.

وأشاد حريات بالصمود والصبر الذي تسلح به الأسير زيدات وقاده لانتزاع قرار الإفراج، فهو معتقل سابق أمضى عامين، وأعيد اعتقاله في شباط 2020 وحكم عليه بالسجن مدة 4 شهور، وبعد انتهاء حكمه رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه وجرى تحويله للاعتقال الإداري، فكان رده إضراباً عن الطعام استمر 43 يوماً في سبيل الحرية.

ويستمر 8 أسرى بالإضراب عن الطعام، رفضاُ لاعتقالهم الإداري، مجاهد حامد، كايد الفسفوس، رأفت الدراويش، مقداد القواسمة، يوسف العامر، أحمد محامرة، أكرم الفسفوس، علاء الأعرج، رفضاً لاعتقالهم الإداري، ويحمّل مركز حريات المسؤولية الكاملة عن صحتهم لحكومة الاحتلال، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.