  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حريات: الأسير سالم زيدات ينتصر في معركة الإضراب عن الطعام

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

علّق الأسير سالم زيدات "40 عاماً"، أمس الإثنين، إضرابه عن الطعام، الذي استمر 43 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري عانى خلالها  آلاماً كبيرة في جسده ومشاكل في القلب، ونقصان 16 كيلو من وزنه، واعتداء السجانين عليه والتنكيل به بسجن النقب، نُقل بسبب ذلك إلى سجن "عيادة الرملة"، وقد وافق الأسيرعلى تعليق إضرابه بعد الاتفاق على عدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه بتاريخ 15/11/2021.

وأشاد حريات بالصمود والصبر الذي تسلح به الأسير زيدات وقاده لانتزاع قرار الإفراج، فهو معتقل سابق أمضى عامين، وأعيد اعتقاله في شباط 2020 وحكم عليه بالسجن مدة 4 شهور، وبعد انتهاء حكمه رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه وجرى تحويله للاعتقال الإداري، فكان رده إضراباً عن الطعام استمر 43 يوماً في سبيل الحرية.

ويستمر 8 أسرى بالإضراب عن الطعام، رفضاُ لاعتقالهم الإداري، مجاهد حامد، كايد  الفسفوس، رأفت الدراويش، مقداد القواسمة، يوسف العامر، أحمد محامرة، أكرم الفسفوس، علاء الأعرج، رفضاً لاعتقالهم  الإداري، ويحمّل مركز حريات المسؤولية الكاملة عن صحتهم لحكومة الاحتلال، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

#سالم زيدات

الأكثر قراءة اليوم

الإذاعة العبرية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن إجابة لسؤال مركزي بشأن قطاع غزة

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

مصر

اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..

بينيت

هآرتس: بينيت تحت الضغط وحماس تلعب بالنار

الصحة: 4 وفيات و1570 اصابة بفيروس كورونا في فلسطين

الجهاد الاسلامي تستهجن توسيع السلطة دائرة قمع الحريات والتطاول على الرموز الوطنية والنساء

تفاصيل تنشر لأول مرة :خطأ فادح ارتكبه قادة الجيش الإسرائيلي أوقع "غولدين" بقبضة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية