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الاحتلال يسلم إخطارات بوقف العمل في منشآت واستصلاح أراض غرب سلفيت

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي 4 إخطارات بوقف العمل والبناء في منطقة "المراحات" غرب مدينة سلفيت.

وقال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم فتاش، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وسلّمت 4 إخطارات للمزارعين، منها ثلاثة إخطارات بوقف العمل في استصلاح الأراضي، تعود ملكيتها للمواطنين مهيوب الزير وريان الجماعيني ووائل الخفش، ووقف بناء مخازن تعود ملكيتها للمواطن علي شحادة عودة، بحجة أنها واقعة في المنطقة المصنفة "ج".

يذكر أن أراضي منطقة "المراحات" تتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال والمستوطنين، وتقع بالقرب من منطقة "الرأس" المهددة بالاستيلاء عليها.

#الاحتلال #سلفيت

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