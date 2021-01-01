أشغال غزة تحذر من استخدام الحديد المستخرج من أنقاض المباني المدمرة

غزة / سما /

حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من استخدام المواطنين للحديد الذي يتم استخراجه من أنقاض المباني المدمرة في أي عمليات إنشائية سواء كانت الأعمدة، أو الأسقف والقواعد، أو الأحزمة والجدران الإسنادية.

وبينت الوزارة في بيان لها، إن الحديد المستخرج من تلك المباني يمكن استخدامه فقط في الديكورات والكشفات، وبعد استشارة هندسية، مشيرةً إلى أن هناك تواصل مع كافة الجهات المختصة للتحذير من هذا الاستخدام واتخاذ المقتضى القانوني لكل من يخالف ما ورد فيه.

وأشارت إلى أجرت دراسة وفحص لجودة الحديد المستخرج من أنقاض المباني المدمرة خلال العدوان الأخيرة، ومدى مطابقته للمواصفات المعتمدة ومقارنته بحديد التسليح الجديد، مشيرةً إلى أنه تم عقد ورش عمل ولقاءات فنية مع أصحاب الاختصاص لمناقشة أبعاده وخلصت إلى ضرورة منع استخدام هذا الحديد في أي عمليات إنشائية.