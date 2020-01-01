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فيديو.. أمريكية تتزوج قاتل شقيقها بعد قضائه 40 عاما داخل السجن

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أمريكية تتزوج قاتل شقيقها بعد قضائه 40 عاما داخل السجن



وكالات / سما /

قصة حب ترعرعت من خلف القضبان بعد رسالة من كريستال إلى تيدجين خلال إحدى جلسات محاكمته تخبره فيها بأنها تسامحه على قتل أخيها وأنها تصدق ادعاءه بأن إمطاره بوابل من الرصاص وطعنه عدة طعنات لم يكن إلا دفاعا عن النفس.

تناول تقريرا مصورا لقناة "الغد"، بأن أمريكية تتزوج من قاتل شقيقها بعد قضائه 40 عاما داخل السجن، قصة حب بين كريستال وتيدجين ترعرعت من خلف القضبان بعد رسالة من كريستال إلى تيدجين خلال إحدى جلسات محاكمته تخبره فيها بأنها تسامحه على قتل أخيها وأنها تصدق ادعاءه بان إمطاره بوابل من الرصاص وطعنه عدة طعنات لم يكن إلا دفاعا عن النفس.

قصة الحب التي استمرت لـ 3 عقود اعتمد فيها الحبيبان على الخطابات الورقية في نهاية 2020 تم إبلاغه باقتراب إطلاق سراحه.

فلم يطق الانتظار لعرض الزواج على كريستال التي وافقت على الفور وتمت الزيجة في وقت سابق على الرغم أنه مازال قيد الإقامة الجبرية منذ الإفراج عنه.

#قتل #السجن #امريكا

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