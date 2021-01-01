  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

معز مسعود يقاضي الناقد طارق الشناوي بعد الإساءة إليه ولزوجته حلا شيحة

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
معز مسعود يقاضي الناقد طارق الشناوي بعد الإساءة إليه ولزوجته حلا شيحة



وكالات / سما /

علق المنتج والداعية المصري معز مسعود على لقاء للناقد الفني طارق الشناوي ببرنامج نص الكلام مع الإعلامية رغدة شلهوب، تحدث خلاله عن حياة معز وزوجته الفنانة حلا شيحة.

وأعلن معز مقاضاته لطارق الشناوي قضائيا، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "طارق الشناوي تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة وتعديت على حياتي الشخصية وأسأت إلي وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنين مصريين أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

#طارق الشناوي #معز مسعود #حلا شيحة #حلا شيحة ومعز مسعود

الأكثر قراءة اليوم

الإذاعة العبرية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن إجابة لسؤال مركزي بشأن قطاع غزة

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

مصر

اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..

بينيت

هآرتس: بينيت تحت الضغط وحماس تلعب بالنار

الصحة: 4 وفيات و1570 اصابة بفيروس كورونا في فلسطين

الجهاد الاسلامي تستهجن توسيع السلطة دائرة قمع الحريات والتطاول على الرموز الوطنية والنساء

تفاصيل تنشر لأول مرة :خطأ فادح ارتكبه قادة الجيش الإسرائيلي أوقع "غولدين" بقبضة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية