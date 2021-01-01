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اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اذاعة عبرية : تفاقم التوترات بين مصر حمـاس و هذا ما فعلته القاهرة ..



غزة / سما /

زعمت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء ان التوترات بين حمـاس ومصر تفاقمت وذلك على خلفية الأحداث مع الجيش "الإسرائيلي" عند حدود غزة.

وادعت الاذاعة العبرية ان مصر ترفض السماح لحاملي جوازات السفر الفلسطينية بالهبوط في القاهرة.

يشار الى ان السلطات المصرية تواصل لليوم الثاني على التوالي اغلاق معبر رفح البري .

 
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة كشفت عن ان اغلاق مصر لمعبر رفح لم يكن لاسباب فنية بل لاسباب تتعلق بغضب القاهرة من الاحداث الاخيرة على الحدود مع قطاع غزة.

وقالت المصادر لـ"سما" ان القاهرة تشعر بالاحراج الشديد من التصعيد الاخير والذي جاء بعد زيارة وزير المخابرات المصري الى تل ابيب ورام الله وقطعه تعهدات باستتباب الهدوء على حدود غزة فيما بدات اسرائيل في تقديم تسهيلات محدودة للقطاع كان من المنتظر ان تتسارع وتيرتها خلال الايام المقبلة.

يتبع ..

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