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وزير داخلية الاحتلال الأسبق "يشكر" مصر لإغلاقها معبر رفح

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير داخلية الاحتلال الأسبق "يشكر" مصر لإغلاقها معبر رفح



القدس المحتلة/سما/

وجه نائب رئيس الوزراء ووزير داخلية الاحتلال الأسبق، حاييم رامون الشكر للسلطات المصرية على إغلاق معبر رفح، بعد اعتداءات الاحتلال الجمعة الماضية، على فعاليات ذكرى إحراق المسجد الأقصى.

وقال رامون في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "اشكر السلطات المصرية التي أغلقت مرور البضائع إلى غزة، ردا على أحداث الجمعة التي أصيب بها المقاتل باريل شمولي بجروح قاتلة".

وأضاف رامون: "في المقابل تواصل حكومة بينيت تزويد القطاع بالوقود ومواد البناء، والتي من خلال تستعيد حماس قوتها العسكرية وتعيد بناء الأنفاق".

#مصر #اسرائيل #معبر رفح

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