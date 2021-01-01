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هآرتس: بينيت تحت الضغط وحماس تلعب بالنار

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: بينيت تحت الضغط وحماس تلعب بالنار



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يتعرض لضغوط كي يشن هجوما ”غير ضروري“ على قطاع غزة، في ظل تحركات التصعيد التي تقوم بها حركة حماس، ومطالب اليمين الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة في تقرير إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني ”يجب ألّا يؤدي الخطأ الذي تسبب في إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، في هجوم شنته حركة حماس مطلع الأسبوع الجاري، إلى الضغط على إستراتيجية إسرائيل في قطاع غزة، كما يتعين على رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن ينصرف عن أي نصائح يوجهها إليه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو“.


وأشارت إلى أن ”حركة حماس تستعد لمظاهرة حاشدة أخرى على طول السياج الحدودي شرقي خان يونس، غدا الأربعاء، في ظل تزايد عملية إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية“.

وتابعت ”يرى الجيش الإسرائيلي أن قادة حركة حماس يريدون زيادة الضغط على إسرائيل، وكذلك على الوسطاء المصريين والقطريين، لأنها (الحركة) غير راضية عن الترتيبات التي تم التوصل إليها حول المساعدات القطرية، إذ سيتم تحويل 20 مليون دولار فقط اعتبارا من الشهر المقبل، بدلا من الـ30 مليون دولار التي كان يتم تحويلها حتى الجولة الأخيرة من القتال“.

وأردفت قائلة ”تلعب حماس بالنار مجددا قبل رحلة بينيت إلى واشنطن، وفيما إذا تصاعدت الأمور على طول الحدود، فإن تلك التوترات ربما تطغى على زيارة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض، رغم أن ذلك سيعتمد بشكل أساس على الثمن الذي ستفرضه إسرائيل، في ظل ردها المتوقع على ما تقوم به حماس“.

#هآرتس #نفتالي بينيت #قطاع غزة #حماس #نتنياهو

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