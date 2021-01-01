الصحة: 4 وفيات و1570 اصابة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

​أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 وفيات و1570 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الكيلة الى ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 55، طولكرم 144، نابلس 254، سلفيت 53، جنين 56، طوباس 23، رام الله والبيرة 69، أريحا والأغوار 4، بيت لحم 11، ضواحي القدس 5، الخليل 22، قطاع غزة 874".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 2، طولكرم 21، نابلس 42، سلفيت 9، جنين 25، طوباس 14، رام الله والبيرة 15، بيت لحم 10، ضواحي القدس 2، الخليل 13، قطاع غزة 44".

وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها حالة في قطاع غزة، وحالة في طوباس، وحالتان في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 29 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 96 مريضاً، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.





وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 728,426 بينهم 441,443 تلقوا الجرعتين من اللقاح.