مشكلات تضرب "زووم".. والتطبيق يرد

وكالات / سما /

شكا عدد من مستخدمي محادثات الفيديو الشهير "زووم" من صعوبات وحتى انقطاع تام للخدمة، صباح الاثنين.

وقال موقع "DownDetector"، الذي يتابع حالة المنصات الرقمية الشهيرة، فقد بدأت المشكلات في "زووم" عند حوالى الساعة 8:45 بتوقيت غرينتش، ووصلت التداعيات إلى شتى أنحاء العالم.

وذكر الموقع أن تلقى عشرات التقارير عن العطل الذي أصاب التطبيق.

وقال 64 من المستخدمين المبلغين عن المشكات في التطيق إنهم يواجهون صعوبات في الانضمام إلى مؤتمرات الفيديو، بينما قال 27 بالمئة منهم إنهم يواجهون صعوبة في التطبيق نفسه، و9 بالمئة لم يتمكنوا من البدء في مؤتمرات الفيديو.

واكتفى التطبيق في تغريدة على "تويتر" بالقول: "نحن على دراية بأن مجموعة من الزبائن يواجهون صعوبات أثناء الانضمام إلى الاجتماعات".

وأضاف أنه يحقق في الشكاوى الحالية، مؤكدا أن سيبلغ الجمهور بأي جديد وقدم اعتذاره عن أي ازعاج يحدث".