والدة غولدين : بينت يتقاضى هذا المبلغ شهريا ولا يهتم بإعادة ابني ..

القدس المحتلة / سما /

عبرت والدة الضابط الإسرائيلي هادار غولدين المفقودة آثاره في قطاع غزة لئيا غولدين، عن غضبها من سلوك الدولة في عدم المطالبة بعودة الجنود المحتجزين لدى حماس، بعد مرور 7 سنوات على الحرب.



وقالت غولدين في رسالة لبينت وفق القناة 7 العبرية، "كانت سبع سنوات صعبة وآمل أن يكونوا وراءنا، العنوان الأول وقبل كل شيء هو رئيس الوزراء نفتالي بينيت وهو مسؤول عن المطالبة بإعادة الأسرى والمفقودين من جميع الأطراف".



وأضافت: "بينت لا يفعل ذلك بل أسوأ ولا يغير الوضع، إنه يتقاضى على مدى سنوات 50،000 شيكل شهريًا، ومن وجهة نظر واقعية هناك مشكلة مزعجة هنا تتمثل في أن المفاوضات جارية مع غزة بما في ذلك المشاريع الجديدة، ولا توجد هيئة إسرائيلية تقول لا لن تكون هناك تفاهمات ولا مشاريع - إذا لم يكن يعاد الجنود الأسرى والوحيد الذي يستطيع تصحيح هذا الوضع هو رئيس الوزراء نفتالي بينيت ".



ووفقا لها، "لم نجد تعاطفا من بينت، ذهبنا إلى رئيس الوزراء بكل الطرق وقام بدحرجتنا من فوق السلالم، الآن هي فرصة بينت لإعادة الجنود وتنظيف الطاولة".



وتابعت: "الوزراء لا يهتمون بأي شيء سوى كرسيهم ومصالحهم، للأسف، ولدينا اليوم مسؤولين منتخبين مصلحتهم الوحيدة هي المنافع الشخصية، إنهم لا يهتمون بمواطني الدولة أو جنود الجيش، والمسؤولية الفورية تقع على عاتق رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الجيش بني غانتس".