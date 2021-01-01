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إيران تعلق على أنباء اختطاف طائرة أوكرانية ونقلها إلى طهران وكييف توضح ..

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلق على أنباء اختطاف طائرة أوكرانية ونقلها إلى طهران وكييف توضح ..



وكالات/سما/

علّقت منظمة الطيران الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على الأنباء التي تحدثت عن اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في مطار كابل في أفغانستان والتوجه بها إلى إيران.


ونفى المتحدث باسم المنظمة الوطنية للطيران المدني الإيرانية محمد حسن ذيبخش، صحة هذه الأنباء. قائلا إن "الطائرة الأوكرانية زودت بالوقود في مطار مشهد وواصلت طريقها إلى كييف".
وأكد المسؤول الإيراني أن الطائرة أقلعت من مطار مشهد، مساء أمس الاثنين، بعد أن تم تزويدها بالوقود ووصلت إلى أوكرانيا. ووعد بالكشف عن المزيد من التفاصيل بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

و أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية تصريحات نائب وزير الخارجية، يفغيني ينين، بشأن حادث "اختطاف" طائرة إجلاء أوكرانية في كابل والتوجه بها إلى إيران.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، وجود طائرات مختطفة لأوكرانيا في المجمل.

وقال نيكولينكو لوكالة إنترفاكس الأوكرانية موضحا تصريحات نائب الوزير: " نائب وزير الخارجية يفغيني يينين كان يشرح بشكل عام الصعوبات غير المسبوقة التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين. كان الهدف هو التأكد من أن الأشخاص المحددين قد استقلوا طائرة معينة في ظروف آمنة، ثم عادوا بأمان إلى ديارهم".

وتابع قائلا: "لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابل، أو في أي مكان آخر. المعلومات حول الطائرة المخطوفة، التي نقلتها وسائل الإعلام، لا تتوافق مع الواقع". 

وفي وقت سابق، نقلت وسائل الإعلام عن نائب وزير خارجية أوكرانيا، يفغيني ينين، أنه في 17 أغسطس، قام مجهولون باختطاف طائرة أوكرانية وصلت إلى كابل لإجلاء مواطنين أوكرانيين، وتم "اختطافها من قبل مجهولين وتوجهوا بها إلى إيران".

#طهران #أفغانستان #كييف

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