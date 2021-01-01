حماس: المقاومة المتصاعدة بالضفة والقدس الخيار الأمثل لمواجهة الاحتلال

غزة / سما /

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة المتصاعدة ضد الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، هي الخيار الأمثل والأنجع لمواجهة الاحتلال وجرائمه ووقف مخططاته.

ونعت الحركة في بيان لها، الشهيد عماد حشاش من سكان مخيم بلاطة والذي استشهد دفاعًا عن الشعب الفلسطيني.

وأشاد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة، بتصاعد المقاومة الفلسطينية، وهو ما يؤكد بسالة شعبنا وإصراره على استمرار معركة النضال، وقدرته على مواجهة المحتل. كما قال.

وأضاف “إن دماء الشهداء الأبطال ستنير الطريق لكل الثائرين للمضي قدمًا نحو درب الجهاد والمقاومة، وكنس الاحتلال وقطعان مستوطنيه”.

وطالب السلطة الفلسطينية، بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإنهاء كل أشكال الملاحقات والاعتقال وقمع للمناضلين والثائرين، وحماية شعبنا الفلسطيني والالتحام معه في معركته مع الاحتلال.