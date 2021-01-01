  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: المقاومة المتصاعدة بالضفة والقدس الخيار الأمثل لمواجهة الاحتلال

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة المتصاعدة بالضفة والقدس الخيار الأمثل لمواجهة الاحتلال



غزة / سما /

 قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة المتصاعدة ضد الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، هي الخيار الأمثل والأنجع لمواجهة الاحتلال وجرائمه ووقف مخططاته.

ونعت الحركة في بيان لها، الشهيد عماد حشاش من سكان مخيم بلاطة والذي استشهد دفاعًا عن الشعب الفلسطيني.

وأشاد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة، بتصاعد المقاومة الفلسطينية، وهو ما يؤكد بسالة شعبنا وإصراره على استمرار معركة النضال، وقدرته على مواجهة المحتل. كما قال.

وأضاف “إن دماء الشهداء الأبطال ستنير الطريق لكل الثائرين للمضي قدمًا نحو درب الجهاد والمقاومة، وكنس الاحتلال وقطعان مستوطنيه”.

وطالب السلطة الفلسطينية، بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإنهاء كل أشكال الملاحقات والاعتقال وقمع للمناضلين والثائرين، وحماية شعبنا الفلسطيني والالتحام معه في معركته مع الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

الإذاعة العبرية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن إجابة لسؤال مركزي بشأن قطاع غزة

هآرتس لبينيت: لا تسمع لغانتس.. لأن مصلحة إسرائيل تكمن في إعمار غزة

مصادر لـ"سما" : مصر اغلقت معبر رفح غضبا من التصعيد الاخير مع اسرائيل على حدود غزة

مصادر: رسالة غضب مصرية لـ"حماس".. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية

مصر تسعى لعقد جولة مباحثات جديدة بين إسرائيل وحماس

مطالبات إسرائيلية بالتحدث مع حماس مباشرة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي تستهجن توسيع السلطة دائرة قمع الحريات والتطاول على الرموز الوطنية والنساء

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع كبير في عدد الاصابات

لهذه الاسباب .. هنية يجري اتصالات مع مصر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

تفاصيل تنشر لأول مرة :خطأ فادح ارتكبه قادة الجيش الإسرائيلي أوقع "غولدين" بقبضة حماس

بيتان

عضو في الكنيست: السنوار يتلاعب بنا ونحن بحاجة الى اغتياله و لو على حساب الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية