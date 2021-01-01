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الاحتلال يهدم ثلاث حظائر للماشية في الظاهرية جنوب الخليل

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاث حظائر للماشية في خربة الرهوة بوادي الخليل جنوب بلدة الظاهرية.

وذكر الناشط ضد الاستيطان ببلدة الظاهرية سليمان أبو علان ، أن قوات الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة صباحا وهدمت ثلاث حظائر "بركسات" للماشية، مضيفا أنها كانت قد أخطرت 13 مواطنا من عائلتي مخارزة والطل قبل شهر، بهدم حظائر مواشيهم.

يذكر أن خربة الرهوة تتعرض بشكل متواصل لهدم الخيام والمساكن والحظائر فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف ارغام المواطنين على مغادرة أراضيهم وسرقتها لصالح توسيع مستوطنة "تينا" التي أقيمت على أراضي المواطنين جنوب الخليل.

#الاحتلال #الخليل #الظاهرية

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