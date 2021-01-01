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الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط عملية قتل ضابط في نابلس

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط عملية قتل ضابط في نابلس



القدس المحتلة / سما /

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوة عسكرية إسرائيلية أحبطت إلقاء صخرة على رأس ضابط خلال عملية اعتقال أحد المطلوبين في مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الليلة الماضية.

 
وزعم المتحدث باسم الجيش، أن فتى فلسطيني حاول إلقاء صخرة من أحد المباني على ضابط في الجيش الإسرائيلي كان في الأسفل، لكن جنود الجيش أطلقوا النار عليه، ما أدى إلى استشهاده على الفور.
 
وأشار إلى أن حادثة الليلة الماضية كانت قريبة للغاية من عملية قتل الجندي عاميت بن يغال بعد إلقاء حجر كبير على رأسه من أعلى مبنى في بلدة يعبد قضاء جنين قبل أكثر من عام.

وأوضح المتحدث أن قوة عسكرية من لواء المظليين اقتحمت مخيم بلاطة لاعتقال مطلوب من الجبهة الشعبية، وتعرضت لإطلاق نار من عدة مباني، وأُلقيت عليها زجاجات حارقة وحجارة.
 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل عماد خالد صالح حشاش (١٥ عامًا) برصاص الجيش الإسرائيلي بمخيم بلاطة، إثر إصابته بطلق ناري في رأسه.

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