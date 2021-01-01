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سابقة.. لاعب فلسطيني ينتقل إلى الدوري البرتغالي

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سابقة.. لاعب فلسطيني ينتقل إلى الدوري البرتغالي



رام الله / سما /

أعلن نادي أروكا المنافس في الدوري البرتغالي الممتاز، عن تعاقده الرسمي مع المهاجم الدولي الفلسطيني عدي الدباغ، بعقد لمدة عامين، ينتهي في صيف 2023.

وهذه أول مرة في التاريخ ينتقل فيها لاعب فلسطيني إلى أحد أندية الدوري البرتغالي لكرة القدم، بعد تعاقد أروكا مع مهاجم فريق العربي الكويتي السابق عدي الدباغ.

يذكر أن قيمة اللاعب تبلغ 700 ألف يورو وهو اللاعب الأكثر قيمة في تشكيلة المنتخب الفلسطيني حاليا.

ولعب الدباغ مع منتخب بلاده 24 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف وقدم أداء رائعا جدا، مما جعل فريق أروكا يتابع اللاعب قبل أن يرسل عرضا رسميا لفريق العربي الكويتي للتعاقد معه.

وساهم اللاعب الدولي الفلسطيني عدي الدباغ في تتويج نادي العربي بلقب الدوري الكويتي في الموسم الماضي، وكان اللقب هو الأول للفريق منذ تسعة عشر عاما، وأصبح الدباغ هو هداف البطولة مما لفت نظر العديد من الفرق العربية والأجنبية نحوه، قبل أن يخطفه فريق أروكا البرتغالي.

#عدي الدباغ #الدوري البرتغالي

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