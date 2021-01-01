شركة إسرائيلية تصل لمرحلة متقدمة في مناقصة لإضاءة شوارع أبو ظبي

القدس المحتلة / سما /

​ذكر موقع "غلوبس" العبري، أن شركة "شيكون وبينوي" (الإسكان والبناء) الاسرائيلية، انتقلت إلى المرحلة الثانية في مناقصة ppp في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لاستبدال إضاءة الشوارع التي تستخدم تقنية "LED" والتي تبلغ قيمتها أكثر من 320 مليون دولار.



وبحسب الموقع، فإن 8 شركات تخوض المناقصة في هذه المرحلة، من بينها شركة "EDF" العملاقة الفرنسية، وشركة السكك الحديدية الصينية، وتم دعوتهم لتقديم أوراق المناقصة الكاملة.



وأوضح الموقع، أن المشروع يشمل تمويل وإقامة وتشغيل وصيانة أكثر من 135 ألف لمبة شارع تعمل عن طريق تقنيات "LED" التي توفر الطاقة في الشوارع البلدية والشوارع الواصلة بين المدن في أبو ظبي، واستبدال هذه اللامبات سيؤدي إلى توفير الطاقة بحجم 2 مليون و400 ألف كيلو واط من الكهرباء، والتي تعادل انخفاضًا بنسبة 76% من استهلاك الكهرباء خلال الامتياز على مدار 12 عامًا.



وأشار الموقع العبري، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها شركة إسرائيلية مناقصة في الامارات، حيث تمت عملية التسجيل للمناقصة عن طريق الفرع الإسرائيلي لمكتب استثمار ابو ظبي ADIO بمدينة تل أبيب.



ولفت الموقع، إلى أن فترة العمل على المشروع المتوقعة، يمكن أن تستغرق 15 شهرًا، بالإضافة إلى 9 أشهر تنظيم، و10 أشهر تشغيل وصيانة.