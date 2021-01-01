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كلوب: بوروسيا دورتموند لن يتمكن من الحفاظ على هالاند

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب: بوروسيا دورتموند لن يتمكن من الحفاظ على هالاند



وكالات / سما /

أكال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول المديح على إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، كما توقع رحيله إلى نادٍ كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويحظى هالاند بإعجاب المدرب يورجن كلوب منذ بزوغ نجمه في أوروبا، الأمر الذي زاد التكهنات حول إمكانية دخول ليفربول في سباق التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل، في ظل رفض بوروسيا دورتموند بيعه هذا الصيف.

وأوضح يورجن كلوب أن بوروسيا دورتموند سيواجه صعوبة كبيرة بالحفاظ على هالاند في المرحلة القادمة، لأن كبار أوروبا سيحاولون التعاقد معه بشتى الطرق.

وقال المدرب الألماني في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية “بالطبع هناك خطر من هذه الموهبة الغير عادية التي يملكها. الصبي لديه قوة طبيعية. تشعر بها عندما يحتفل بالهدف، وعندما يضرب الكرة”.

وتابع “عاجلاً أم آجلاً سيكون على جدول أعمال الأندية الكبيرة. لا أعرف فيما سيكون ذلك في العام القادم، لكن سيتعين على بوروسيا دورتموند مواجهة الأمر”.

وبسؤاله عن إن كان هناك اهتمام من ليفربول بالتعاقد معه، أجاب كلوب “ليس لدي رقم هاتفه، إنه مجرد لاعب مثير للاهتمام. أنا أحب طاقته، لكن سيتم مراقبته من قبل معظم الأندية الكبيرة”.

#يورجن كلوب #إيرلينج هالاند #بوروسيا دورتموند

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