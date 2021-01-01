ازدياد فرص تعاقد ريال مدريد مع مبابي قبل إغلاق السوق

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن فرص ريال مدريد بالتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ارتفعت كثيراً في الآونة الأخيرة، وأصبح هناك إمكانية كبيرة لإتمام الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت آخر التقارير مواصلة كيليان مبابي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي سينتهي عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك رغم حالة التفاؤل التي كانت ظاهرة على رئيس النادي البارسي في الأسابيع الماضية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن باريس سان جيرمان بدأ بالفعل يناقش مسألة بيع كيليان مبابي هذا الصيف، وذلك لتجنب رحيله مجاناً في الصيف القادم، بعد أن أظهر اللاعب مرة أخرى عدم رغبته بتجديد العقد.

وقاوم كيليان مبابي جميع الإغراءات المالية من باريس سان جيرمان طوال الأشهر الماضية، وتحمل كل الضغوطات التي فرضتها عليه إدارة النادي من جهة، والجماهير والإعلام من جهة أخرى.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد حدد استراتيجية صارمة منذ بداية السوق، تمثلت بالحذر الشديد في تحركات النادي نحو إبرام الصفقة، وعدم إجراء أي محادثات خاصة مع اللاعب قد يساء فهمها، وينتج عنها توتر في العلاقة بين الناديين.

وكان ريال مدريد واضحاً منذ البداية أن كيليان مبابي هو الهدف الرئيسي في السوق، ولذلك لم تحاول الإدارة التفاوض مع مينيو رايولا وكيل أعمال إيرلينج هالاند، أو البحث في مسألة عودة كريستيانو رونالدو، واستمر النادي في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للوصول إلى هذه النقطة المتقدمة في صفقة مبابي.