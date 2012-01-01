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بوجبا : لقب الدوري الإنجليزي هو هدفي مع مانشستر يونايتد

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا : لقب الدوري الإنجليزي هو هدفي مع مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

أكد بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، على أن هدفه مع الفريق هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكان اليونايتد قد بدأ الموسم بفوزٍ مُثيرعلى ليدز يونايتد بخمسة أهدافٍ لهدف، قبل أن يكتفي بالتعادل في المُباراة الثانية ضد ساوثهامبتون بهدفٍ لكل فريق.

وعادل مانشستر يونايتد بتعادله مع ساوثهامبتون الرقم القياسي لسلسلة عدم الهزيمة في مُباريات خارج الأرض المُسجل باسم أرسنال، حيث وصل الفريق للمُباراة رقم 27 خارجياً بدون هزيمة.

وقال بوجبا، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، :”هذا رائع، ولكني أفضل أن أفوز بالدوري وليس تحقيق هذا الرقم القياسي”.

وأضاف النجم الفرنسي قائلاً :”هذا جيد، هذا إيجابي، ولكن المرة القادمة ما نُريده هو أن نُحقق الرقم القياسي للفوز في المُباريات الخارجية”، وتابع :”ذلك سيكون الأفضل، ليس التعادل ونحن نعلم أن بإمكاننا الفوز بهذه المُباريات”.

ويأمل جمهور اليونايتد أن يُعيد بوجبا ورفاقه لقب الدوري من جديد لخزائن النادي بعد غياب طويل، فيعود آخر لقب للشياطين الحُمر في المُسابقة لموسم 2012/ 2013 تحت قيادة المُدرب الأسطورة السير أليكس فيرجسون.

#الدوري الإنجليزي #بول بوجبا #بوجبا #مانشستر يونايتد

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