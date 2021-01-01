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ممفيس ديباي يثير ذعر جماهير برشلونة!

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ممفيس ديباي يثير ذعر جماهير برشلونة!



وكالات / سما /

أثار المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، لاعب فريق برشلونة، ذعر جماهير النادي الكتالوني بعدما غاب عن الحصة التدريبية الجماعية للفريق، اليوم الإثنين.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ديباي شعر ببعض الآلام عقب مباراة الفريق الماضية ضد أتليتك بلباو في ملعب سان ماميس، وهو اللقاء الذي عرف تألق الهولندي وتسجيل هدف التعادل للكتلان في هذه المواجهة التي جرت وقائعها في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ولم يتدرب ديباي اليوم مع بقية زملائه واكتفى ببعض الأعمال المحددة داخل صالة الألعاب الرياضية “الجيم” بعدما عانى من انزعاجات بعد لقاء الفريق الباسكي.

وغاب الهولندي الآخر فرينكي دي يونج عن مران برشلونة الجماعي اليوم وتواجد في صالة الألعاب الرياضية رفقة ديباي، وسيرجينيو ديست الذي لم يشارك في الحصة الجماعية أيضاً.

ولا يعني تواجد الثلاثي المذكور بعيداً عن الحصة الجماعية ضرورة قلق النادي الكتالوني، ولن يؤثر ذلك على تواجد أي منهم في مباراة خيتافي المقبلة، من الناحية البدنية.

وعرفت تدريبات برشلونة الجماعية اليوم مشاركة أوسكار مينجيزا في الحصة بشكل كامل، رفقة البرازيلي فيليب كوتينيو والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

#ممفيس ديباي #برشلونة

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