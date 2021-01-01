هيئة شؤون الأسرى: 8 أسرى إداريين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله / سما /

يواصل ثمانية أسرى اداريون اضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري أقدمهم الأسيران مجاهد حامد وكايد الفسفوس اللذين تجاوزا في اضرابهما الأربعين يوما.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن إدارة السجون الاحتلالية تواصل تنكيلها بالأسرى المضربين من خلال نقلهم إلى العزل الانفرادي في سجون مختلفة وعدم تمكين المحامين من زيارة المضربين.

وأوضح عبد ربه في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن الأسير سالم زيدات علق اضرابه عن الطعام بعد اتفاق جرى مع نيابة الاحتلال بالافراج عنه في الخامس عشر من تشرين ثاني المقبل وعدم تمديد اعتقاله الإداري.