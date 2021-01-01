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صحة بيت لحم: 80 % من المصابين بـطفرة دلتا سريعة الانتشار

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحة بيت لحم: 80 % من المصابين بـطفرة دلتا سريعة الانتشار



رام الله / سما /

​ حذر مدير صحة بيت لحم شادي اللحام من ازدياد ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس كورونا قد يصل الى الالاف مع بداية الشهر المقبل في حال استمرار العزوف من قبل المواطنين عن التوجه الى مراكز التطعيم للحصول على اللقاح.

وقال اللحام في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة اتجهت لفتح عدد من مشافي علاج الكورونا في محافظات الوطن بعد اغلاقها، منها بسبب حدة الاعراض من الإصابة بالفايروس وارتفاع عددها مشيرا الى ان 80 % بالمئة من المصابين يحملون طفرة دلتا الهندية سريعة الانتشار.

وفيما يتعلق بعدد المطعمين أوضح اللحام اننا لم نصل الى العدد المرجو بسبب عدم قيام المواطنين بالتوجه الى مراكز التطعيم اذ لم يتخطى عدد المطعمين الـ700 الف شخص مؤكدا ان اللقاحات سليمة وآمنة وكافة المطعمين يتمتعون بصحة جيدة ولم يطرأ مضاعفات على أي منهم .

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