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الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع كبير في عدد الاصابات

الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع كبير في عدد الاصابات



غزة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة، و874 إصابة جديدة بكورونا، في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنها أجرت 3245 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تم تسجيل 44 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 123402، بينهم 6190 حالة نشطة، و116086 حالة تعافٍ و1126 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 184، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 114.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، فيما تلقى اللقاح 138196.

#غزة #فيروس كورونا #كورونا في غزة

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